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Отключения интернета и горячей воды все больше тревожат жителей регионов

При этом внешние факторы и конфликты уходят на периферию внимания
Надежда Исаева
Freepik
Freepik

Телефонные мошенники и военные конфликты стали меньше вызывать тревожность у россиян. Больше их волнуют испанские слизни, комары, отключение мобильного интернета и бытовые проблемы. Эти темы впервые вошли в топ-10 тревожностей жителей регионов. Об этом говорится в исследовании «Национальный индекс тревожностей россиян. КРОС» по итогам II квартала 2025 г.

Гигантские слизни, способные переносить болезни и уничтожать урожай, стали одной из основных причин тревожности в Тверской, Ленинградской, Московской и Пензенской областях. А из-за аномально теплой зимы и паводков резко выросла популяция комаров. Эта тема тревожит жителей Москвы, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Пермского края, Новгородской и Тюменской областей, Алтайского края, Архангельской, Астраханской и Челябинской областей.

Тема финансового мошенничества, хотя и остается значимой, постепенно теряет остроту: если в I квартале она лидировала в 77 регионах, то во II – лишь в 58. Зато россияне все чаще сталкиваются с бытовыми неудобствами. Сезонные отключения горячей воды вошли в топ-3 тревог в 40 субъектах, а в Карелии, Астраханской, Омской областях и Ставропольском крае стали главной проблемой.

Еще один повод для беспокойства россиян – экономическая ситуация в стране. Люди ощущают на себе замедление экономики через высокие ставки по кредитам и ипотеке, а также им не нравится рост цен, в том числе на такси, сказано в исследовании КРОС.

Россиян во II квартале беспокоили отключение воды, интернета и экономика

Общество

Не менее остро россияне реагируют на систематическое отключение мобильного интернета. Эта проблема беспокоит жителей каждого третьего региона России, где она вошла в тройку главных тревожностей, а в восьми субъектах страны заняла 1-е место. В частности, в Тульской, Ярославской, Воронежской, Липецкой, Новгородской, Псковской, Саратовской областях и Удмуртии.

Еще одна тема, которая вызывает беспокойство, – мигранты. С одной стороны, люди обеспокоены конфликтами с приезжими, в том числе в школах. Но с другой – ужесточение миграционного законодательства привело к нехватке рабочих рук в строительстве, такси и сельском хозяйстве, отмечается в исследовании КРОС.

Эти темы вызывают повышенное внимание населения и начинают активно обсуждаться в СМИ и соцсетях. При этом внешние факторы, как, например, военный конфликт Израиля и Ирана и атаки украинских дронов, скорее, на периферии тревожного поля жителей страны, поскольку не так близки по своей природе к жизни простых россиян во многих регионах. Авторы исследования пришли к выводу, что это признак некоторой рутинизации отношения жителей России к вооруженным конфликтам.

Как отмечает политолог Константин Калачев, люди адаптируются ко всему, и главные тревоги россиян – те, которые они считают преодолимыми. По его словам, даже к телефонным мошенникам уже несколько привыкли. «А слухи об в опасности комаров могут быть посильнее, чем тревожные сигналы, идущие из традиционных СМИ. Ведь россияне выбирают угрозы, соразмерные быту простого человека. Он не беспокоится по поводу того, на что никак не может повлиять». 

По словам политолога Ильи Гращенкова, в конечном итоге тревожность растет, но растет не только за счет локальных проблем, с которыми сталкиваются многие россияне, но и за счет общей глобальной неопределенности. Из-за нее «люди уходят в эскапизм, занимаются в основном проблемами личного характера».

13 мая «Ведомости. Страна» писала, что за I квартал 2025 г. финансовые и телефонные мошенники вошли в топ-3 беспокойств населения 85 регионов России, а в 77 субъектах они занимают 1-е место. В числе главных беспокойств начала 2025 г. также оказались последствия разлива мазута в Черном море. Эта тема была в первой тройке в 70 и лидировала в региональных рейтингах шести регионов – это Краснодарский край, Севастополь, Крым, Ростовская область, Алтай и Северная Осетия.

Замыкала тройку тревожных тем начала года обеспокоенность из-за атак дронов. Она входила в топ-3 в 20 регионах и лидировала только в двух: Саратовской и Белгородской областях. Также среди тревожных трендов начала года – смерть Паши Техника, нападения клещей и недоступность ипотеки на фоне высокой ключевой ставки Центробанка.

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