Отключения интернета и горячей воды все больше тревожат жителей регионов

Как отмечает политолог Константин Калачев, люди адаптируются ко всему, и главные тревоги россиян – те, которые они считают преодолимыми. По его словам, даже к телефонным мошенникам уже несколько привыкли. «А слухи об в опасности комаров могут быть посильнее, чем тревожные сигналы, идущие из традиционных СМИ. Ведь россияне выбирают угрозы, соразмерные быту простого человека. Он не беспокоится по поводу того, на что никак не может повлиять».