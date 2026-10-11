И все-все-все: как Винни-Пух стал бременем для своих создателей

«За эти годы у нас были отношения любви-ненависти, но теперь все в порядке. Верите или нет, я могу смотреть на эти четыре книги, не моргнув глазом», – признавался Кристофер в разговоре с Брандретом. Он отмечал, что, хотя его отец не умел ладить с маленькими детьми и в своих книгах создал образ идеального сына, но время, проведенное с ним, было хорошим: они вместе разгадывали кроссворды в Times и играли в крикет на лугу: «Сердце моего отца оставалось закрытым, но я знаю, что он любил меня, и, конечно, я любил его. И да, я тоже любил Винни-Пуха».