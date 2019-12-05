СБУ подтвердила задержание члена «Единой России»

СБУ называет Кучерявого «активным сторонником аннексии» Крыма. В 2014 г. он участвовал в организации блокпостов в Севастополе и охране общественного порядка, награжден медалью Минобороны РФ «За возвращение Крыма» и юбилейным знаком ФСБ РФ «Ветераны спецслужб России Защитникам Крыма и Севастополя», говорится в сообщении украинской службы. Против Кучерявого заведено дело о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.