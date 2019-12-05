СБУ подтвердила задержание члена «Единой России»
Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила, что задержала члена севастопольского отделения партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого на границе с Крымом. По информации ведомства, он приехал на Украину, чтобы получить украинский паспорт.
СБУ называет Кучерявого «активным сторонником аннексии» Крыма. В 2014 г. он участвовал в организации блокпостов в Севастополе и охране общественного порядка, награжден медалью Минобороны РФ «За возвращение Крыма» и юбилейным знаком ФСБ РФ «Ветераны спецслужб России Защитникам Крыма и Севастополя», говорится в сообщении украинской службы. Против Кучерявого заведено дело о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
О задержании Кучерявого 3 декабря сообщил владелец крымскотатарского телеканала ATR Ленур Ислямов на своей странице в Facebook. «Коммерсантъ» писал, что Кучерявый руководит севастопольским агентством, которое занимается трудоустройством моряков, а в отделении «Единой России» координировал проект «Безопасные дороги».