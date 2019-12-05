Совет судей передумал наказывать СМИ за «тенденциозные публикации»
Из итоговой версии Концепции информационной политики на 2020–2030 гг., которую в четверг, 5 декабря, утвердил Совет судей, исчезли предложения о разработке нормативного акта о специальных правилах освещения в СМИ деятельности судов и внедрении «эффективного механизма защиты от дискредитации судебной власти в СМИ». Документ опубликован на сайте Совета судей.
Ранее 5 декабря «Ведомости» сообщили о разработке новых правил со ссылкой на проект концепции. Среди предлагаемых мер защиты назывались разработка нормативного акта о специальных правилах освещения в СМИ деятельности судов, внедрение «эффективного механизма защиты от дискредитации судебной власти в СМИ и пресечения злоупотреблений со стороны отдельных представителей СМИ».
«Эти вопросы действительно обсуждались на заседании профильной комиссии Совета судей, которая обсуждала концепцию информационной политики судебной системы. Но это были мнения отдельных экспертов, отдельных судей, которые по тем или иным причинам их предлагали, – заявил ТАСС председатель Совета судей Виктор Момотов. По его словам, при утверждении документа Совет судей исключил из этого раздела вопросы, «которые касались разработки эффективного механизма защиты от дискредитации судебной власти, создания таких нормативно-правовых актов».
В итоге в области нормативно-правового регулирования судейское сообщество сосредоточится на разработке положений о нормах организационного и материально-технического обеспечения деятельности пресс-служб судов, разработке стандартов подачи материалов пресс-службами и стандартами контроля их работы.
Тем не менее в концепции сохранен тезис о необходимости «выработать приемлемые с точки зрения действующего законодательства алгоритмы действий судебной системы по защите судей от тенденциозных публикаций, имеющих цель сформировать негативный образ судьи и оказать давление на суд».