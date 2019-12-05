Совет судей передумал наказывать СМИ за «тенденциозные публикации»

«Эти вопросы действительно обсуждались на заседании профильной комиссии Совета судей, которая обсуждала концепцию информационной политики судебной системы. Но это были мнения отдельных экспертов, отдельных судей, которые по тем или иным причинам их предлагали, – заявил ТАСС председатель Совета судей Виктор Момотов. По его словам, при утверждении документа Совет судей исключил из этого раздела вопросы, «которые касались разработки эффективного механизма защиты от дискредитации судебной власти, создания таких нормативно-правовых актов».