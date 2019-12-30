«Шереметьево» планирует вернуть курилки в начале следующего года

27 декабря президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий курить в аэропортах в специально отведенных для этого местах. Этот закон снимает запрет на курение в аэропортах, который действовал около шести лет и разрешал курить на расстоянии не менее 15 м от здания. Многие аэропорты неоднократно выступали против запрета. Cреди них был и «Шереметьево».