«Шереметьево» планирует вернуть курилки в начале следующего года
«Шереметьево» планирует вернуть курилки в терминалы в начале 2020 г., сообщили «РИА Новости» в пресс-службе аэропорта. Точная дата пока неизвестна.
27 декабря президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий курить в аэропортах в специально отведенных для этого местах. Этот закон снимает запрет на курение в аэропортах, который действовал около шести лет и разрешал курить на расстоянии не менее 15 м от здания. Многие аэропорты неоднократно выступали против запрета. Cреди них был и «Шереметьево».
Курилки должны быть оборудованы системами вентиляции. Они могут располагаться как в залах ожидания для зарегистрированных пассажиров, так и в зонах для пассажиров, следующих транзитом. При этом они не должны быть видны из других помещений.