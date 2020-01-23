Россия разделила место с Угандой в индексе восприятия коррупции

Transparency отмечает, что Россия на протяжении последних лет прибегала лишь к точечным уголовным делам против отдельных коррупционеров, не решая проблему на системном уровне. Организация также отмечает, что Россия до сих пор не присоединилась к конвенции Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию, заключенной в 1999 г. При этом Transparency указывает, что в 2019 г. даже в «чистых» от коррупции странах – Швеции, Дании, Швейцарии и Исландии – произошли резонансные события. На позицию этих стран, в частности, повлиял скандал с отмыванием денег из России через банки Danske Bank и Swedbank.