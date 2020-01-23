Россия разделила место с Угандой в индексе восприятия коррупции
Россия поднялась на одну строчку в индексе восприятия коррупции, который ежегодно составляет организация Transparency International. При этом в стобалльном отношении состояние в стране остается таким же проблемным, как и в 2018 г., а перестановки в рейтинге были вызваны изменением ситуации в странах Африки и Средней Азии. Россия с 28 баллами находится в нижней зоне списка, разделяя 137 место с Кенией, Угандой и Парагваем.
Transparency отмечает, что Россия на протяжении последних лет прибегала лишь к точечным уголовным делам против отдельных коррупционеров, не решая проблему на системном уровне. Организация также отмечает, что Россия до сих пор не присоединилась к конвенции Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию, заключенной в 1999 г. При этом Transparency указывает, что в 2019 г. даже в «чистых» от коррупции странах – Швеции, Дании, Швейцарии и Исландии – произошли резонансные события. На позицию этих стран, в частности, повлиял скандал с отмыванием денег из России через банки Danske Bank и Swedbank.
Сверив данные индекса с 2012 г., специалисты Transparency выявили корреляции между уровнем восприятия коррупции, правовой практикой и культурой политических консультаций. В странах, которые законодательно прописали правила финансирования избирательных кампаний, общество не ощущает коррупции – при условии, что эти законы эффективно применяются. На коррупционную обстановку положительно влияет и привлечение всех заинтересованных лиц к обсуждению политических решений.
Индекс восприятия коррупции ранжирует 180 стран мира по шкале от нуля (самые коррумпированные страны) до ста (стран, не подверженных коррупции). Среднее значение рейтинга по миру составляет 43 балла. Среди стран постсоветского пространства наилучшую динамику показали Армения, Узбекистан и Казахстан. Эти страны не только набрали за год 7, 5 и 3 балла соответсвенно, но и находятся выше России в общем рейтинге.