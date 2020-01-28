В Туле простятся с конструктором-оружейником Василием Бакаловым
В Туле в среду, 29 января пройдут похороны конструктора-оружейника Василия Бакалова. Создателя высокоточного вооружения похоронят на Почетной алее первого городского кладбища, сообщает администрация города.
«25 января, на 91-м году жизни скончался оружейник, Почетный гражданин города-героя Тулы Василий Бакалов», — говорится на сайте администрации. В Тулу конструктор приехал в 1957 году после окончания Ленинградского электротехнического института связи. Почти 20 лет Бакалов был начальником и главным конструктором Центрального конструкторского исследовательского бюро спортивно-охотничьего оружия.
Бакалов «лично принимал участие в разработке и постановке на серийное производство многих известных высокоточных образцов вооружения». Среди разработок тульского оружейника система защиты танков «Дрозд», зенитный комплекс «Тунгуска», противотанковый реактивный управляемый снаряда «Лотос», стрелковое оружие марки «МЦ», которое использовалось сборной СССР по стрелковому спорту летних Олимпийских Играх в Москве в 1980 году.
Василий Бакалов был лауреатом Ленинской премии, премии имени С. И. Мосина, премии Министерства обороной промышленности. Награжден орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалями.