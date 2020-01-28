В Туле простятся с конструктором-оружейником Василием Бакаловым

«25 января, на 91-м году жизни скончался оружейник, Почетный гражданин города-героя Тулы Василий Бакалов», — говорится на сайте администрации. В Тулу конструктор приехал в 1957 году после окончания Ленинградского электротехнического института связи. Почти 20 лет Бакалов был начальником и главным конструктором Центрального конструкторского исследовательского бюро спортивно-охотничьего оружия.