Адвокат фигуранта по делу малазийского Boeing рассказала об официальных обвинениях
Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем подозреваемым по делу о крушении малазийского Boeing рейса MH17 в Донбассе, сообщает ТАСС со ссылкой на Елену Кутьину, адвоката одного из фигурантов. В числе обвиняемых адвокат назвала Олега Пулатова, его интересы в суде будет представлять группа из двух голландских адвокатов и одного российского.
Самолет Boeing авиакомпании Malaysia Airlines был сбит в Донецкой области 17 июля 2014 г. Все 298 человек, находящиеся на борту, погибли. Российская сторона и представители самопровозглашенной ДНР отрицают причастность к инциденту.
Совместная следственная группа (JIT), расследующая дело борта MH17, в июне 2019 г. назвала имена четырех подозреваемых в крушении лайнера. Помимо россиянина Пулатова, JIT назвала имена граждан России Игоря Стрелкова (Гиркина) и Сергея Дубинского, а также гражданина Украины Леонида Харченко. Четверо подозреваемых знали о переброске зенитно-ракетного комплекса «Бук М1» в район авиакатастрофы в Донецкой области.