Адвокат фигуранта по делу малазийского Boeing рассказала об официальных обвинениях

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем подозреваемым по делу о крушении малазийского Boeing рейса MH17 в Донбассе, сообщает ТАСС со ссылкой на Елену Кутьину, адвоката одного из фигурантов. В числе обвиняемых адвокат назвала Олега Пулатова, его интересы в суде будет представлять группа из двух голландских адвокатов и одного российского.