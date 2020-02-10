Минобрнауки отменило приказ об ограничении контактов ученых с иностранцами
Новый министр образования и науки Валерий Фальков заявил, что отменил приказ министерства, ограничивающий контакты российских ученых с иностранными коллегами, сообщает «Интерфакс».
«Этот приказ отменен»
О приказе Миноборнауки, который вводил несколько существенных ограничений на контакты российских ученых с зарубежными коллегами, стало известно благодаря изданию «Троицкий вариант». В августе прошлого года газета опубликовала на своем сайте сканированную копию некоторых страниц приказа, который получили подведомственные Минобрнауки структуры. Документ был подписан прошлым руководителем ведомства Михаилом Котюковым в феврале 2019 г. и носил гриф «для служебного пользования». В ноябре общее собрание Российской академии наук, куда входят свыше 2 тыс. академиков и членов-корреспондентов, призвало Минобрнауки отменить приказ, однако об отмене документа не сообщалось.
Подписанный Котюковым документ предусматривал, например, что на рабочей встрече с иностранцами должны присутствовать минимум двое российских ученых. Контакты с зарубежными коллегами в нерабочее время возможны лишь с разрешения руководства. После встречи ученым следует составить отчет с описанием разговора, приложив к нему сканы паспортов участников. Кроме того, на самих встречах ученым разрешено использовать «средства обработки и накопления информации», в том числе телефоны, часы, бинокли и плееры, лишь в случаях, предусмотренных международными договорами России.
В январе 2020 г. правительство Дмитрия Медведева подало в отставку, в том числе и Котюков.