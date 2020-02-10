Минобрнауки отменило приказ об ограничении контактов ученых с иностранцами

Подписанный Котюковым документ предусматривал, например, что на рабочей встрече с иностранцами должны присутствовать минимум двое российских ученых. Контакты с зарубежными коллегами в нерабочее время возможны лишь с разрешения руководства. После встречи ученым следует составить отчет с описанием разговора, приложив к нему сканы паспортов участников. Кроме того, на самих встречах ученым разрешено использовать «средства обработки и накопления информации», в том числе телефоны, часы, бинокли и плееры, лишь в случаях, предусмотренных международными договорами России.