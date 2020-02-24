Число жертв коронавируса в Китае превысило 2500
Количество жертв коронавируса в Китае превысило 2500. По данным госкомиссии по здравоохранению КНР на 24 февраля, от Covid-19 скончались 2592 человека.
Выздоровели 24 700 человек. Как отмечается в опубликованной сводке, за последние сутки зарегистрировано 150 смертельных случаев, из больниц выписали 1846 человек. Число зараженных в Китае новым типом коронавируса составляет 77 150 человек. За сутки заболевших в Китае стало больше на 409 человек.
Вспышка коронавирусной инфекции нового типа (Covid-19) началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Хубэй. Помимо Китая случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы еще в 28 странах. Вспышки заболевания регистрируются в Италии, Иране, Южной Корее и Японии. СМИ сообщают о трех смертельных случаях в Италии и семи – в Южной Корее. В Японии от заболевания умерли три пассажира круизного лайнера Diamond Princess. Восемь жизней Covid-19 унес в Иране.
В России были выявлены два случая заболевания коронавирусом, оба – у граждан Китая, они уже выписаны из больницы. Кроме того, трое россиян заразились коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess у берегов Японии. 22 февраля они были эвакуированы и помещены на карантин в Казани.