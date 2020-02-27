Счетная палата назвала проблемы детских поликлиник
Счетная палата назвала ряд проблем, из-за которых страдает здравоохранение для детей в стране. Детские клиники оказывают услуги низкого качества, и они недостаточно доступны, отмечается в отчете, опубликованном палатой. Среди названных проблем детских медучреждений — плохое состояние зданий, недостаток кадров и их квалификации, пробелы в нормативно-правовом регулировании.
В клиниках не хватает врачей узкой специализации для детей, педиатрическая служба недоукомплектована. Более 7% педиатров не имеют необходимой квалификации, отмечается в отчете. По данным палаты, на начало 2019 г. из почти 117 тысяч зданий, где оказывается медпомощь детям, 14% находились в аварийном состоянии. В 30,5% из них отсутствовал водопровод, в 52,1% – горячее водоснабжение, в 41,1% – центральное отопление, в 35% – канализация. В 47% зданий не обеспечена доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Аудиторы Счетной палаты указывают, что в федеральном проекте «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» не поставлена задача «внедрения стационарозамещающих технологий в амбулаторном звене». Именно ее решение, по оценке палаты, помогло бы развитию материально-технической базы детских поликлиник.
В марте 2019 г. из госпрограммы «Развитие здравоохранения» была исключена цель «Повышение к 2025 году удовлетворенности населения качеством медицинской помощи». Это не позволит органам исполнительной власти принимать «рациональные решения, направленные на повышение доступности и качества оказания медпомощи населению», делают вывод авторы отчета, посвященного развитию материально-технической базы детских поликлиник.