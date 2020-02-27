Счетная палата назвала проблемы детских поликлиник

В клиниках не хватает врачей узкой специализации для детей, педиатрическая служба недоукомплектована. Более 7% педиатров не имеют необходимой квалификации, отмечается в отчете. По данным палаты, на начало 2019 г. из почти 117 тысяч зданий, где оказывается медпомощь детям, 14% находились в аварийном состоянии. В 30,5% из них отсутствовал водопровод, в 52,1% – горячее водоснабжение, в 41,1% – центральное отопление, в 35% – канализация. В 47% зданий не обеспечена доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения.