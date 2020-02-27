Более половины россиян считают коллег настоящими друзьями

У более половины россиян (54%) есть настоящие друзья среди коллег по работе, показал опрос сервиса по поиску работы Superjob. 46% респондентов заявили, что настоящих друзей на месте трудоустройства у них нет. Чаще с коллегами дружат женщины – 58% из них считают кого-то из коллег настоящим другом, а среди мужчин об этом рассказали только 49%. Больше всего о дружбе на работе говорили сотрудники в возрасте 25–34 лет, среди них о наличии настоящих друзей среди коллег признались 58%. Опрос проводился среди 1600 работающих россиян старше 18 лет из 372 населенных пунктов.