Более половины россиян считают коллег настоящими друзьями
У более половины россиян (54%) есть настоящие друзья среди коллег по работе, показал опрос сервиса по поиску работы Superjob. 46% респондентов заявили, что настоящих друзей на месте трудоустройства у них нет. Чаще с коллегами дружат женщины – 58% из них считают кого-то из коллег настоящим другом, а среди мужчин об этом рассказали только 49%. Больше всего о дружбе на работе говорили сотрудники в возрасте 25–34 лет, среди них о наличии настоящих друзей среди коллег признались 58%. Опрос проводился среди 1600 работающих россиян старше 18 лет из 372 населенных пунктов.
Исследование также показало, россияне каких профессиях чаще имеют настоящих друзей на работе. Самыми «дружелюбными» оказались медсестры (65%), продавцы-консультанты (61%) и менеджеры по логистике (61%). О настоящей дружбе с коллегами меньше всего говорили охранники (43%), юристы (40%) и программисты (37%).
В сравнении с аналогичным исследованием в 2012 г. о наличии настоящих друзей на работе стали чащи говорить логисты (53% в 2012 г. и 61% сегодня), врачи (53 и 59%) и экономисты (48 и 54%). Реже дружить с коллегами стали архитекторы (58 и 52%), клиентские менеджеры (53 и 47%) и охранники (49% 8 лет назад и 43% сегодня).