Умер главный конструктор Су-34 Роллан Мартиросов

Мартиросов родился 6 октября 1935 г. В 1959 г. окончил Московский авиационный институт. После этого устроился на работу в ОКБ-51 Министерства авиационной промышленности СССР. С 1962 по 1963 г. был ответственным за разработку вертикально взлетающего бомбардировщика. В 1991 г. его назначили главным конструктором бомбардировщика Су-34, прошедшего летные испытания в 1990 г.