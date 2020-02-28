Умер главный конструктор Су-34 Роллан Мартиросов
На 85-м году жизни умер главный конструктор истребителя-бомбардировщика Су-34 Роллан Мартиросов, передает ТАСС со ссылкой на источник в авиационно-строительной отрасли. РБК подтвердили эту информацию в пресс-службе ПАО «Компания "Сухой".
Мартиросов родился 6 октября 1935 г. В 1959 г. окончил Московский авиационный институт. После этого устроился на работу в ОКБ-51 Министерства авиационной промышленности СССР. С 1962 по 1963 г. был ответственным за разработку вертикально взлетающего бомбардировщика. В 1991 г. его назначили главным конструктором бомбардировщика Су-34, прошедшего летные испытания в 1990 г.
В 2017 г. президент Владимир Путин подписал указ о присвоении Мартиросову звания Героя Труда России. Авиаконструктор ранее был награжден Орденом Дружбы, Орденом Александра Невского, а также Орденом Знака Почета.