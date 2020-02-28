Летевший в Бангкок Boeing вернется в Москву из-за трещины в лобовом стекле

Пассажирский самолет Boeing 777, вылетевший из московского Шереметьево в Бангкок, вынужден вернуться в Москву из-за трещины на лобовом стекле, пишут ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы. По их данным, экипаж доложил о трещине в стекле, когда авиасудно вошло в воздушное пространство Казахстана. На борту самолета находится более 190 человек и 14 членов экипажа.