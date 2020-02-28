Росгидромет прогнозирует аномально теплый март
В марте средняя температура воздуха в России будет выше нормы, заявил «РИА Новости» руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. По его словам, в начале месяца превышение нормы будет наблюдаться в столичном регионе, арктической зоне Урала и Западной Сибири, а также в Норильске. Отрицательных температур в Москве и Подмосковье в первые пять дней весны не ожидается, сказал синоптик.
Южнее от Москвы, ближе к Центральному федеральному округу, в таких областях, как Калужская, Рязанская, Тульская, а также в Воронежской, Липецкой, Курской, Орловской и Тамбовской областях температура будет превышать климатическую норму на семь – десять градусов, уточнил он. В Тверской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях температура будет превышать норму на пять – шесть градусов, добавил Варакин.
На четыре – пять градусов будет теплее нормы и в северо-западном регионе – в Ленинградской, Новгородской, Псковской, Вологодской, на юге Архангельской области и на западе Коми. «На три – четыре градуса выше вся средняя Волга, на восемь градусов – в Ростовской и Астраханской областях», – отметил Варакин. Наибольшее превышение нормы будет наблюдаться в арктической зоне Урала и Западной Сибири: на восемь – десять градусов выше нормы будет температура в Ямало-Ненецком автономном округе, на 12 градусов – на Таймыре, на восемь градусов – в Ханты-Мансийском округе.
Варакин не исключил в отдельные дни марта краткосрочное возвращение температуры к норме, «но они ограничатся Северо-Западным округом, сильных морозов мы не увидим», заключил он.
Ранее исполнявший обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что нынешняя зима в Москве стала самой теплой за всю историю метеонаблюдений. Январь 2020 г. был рекордно теплым в Москве и Санкт-Петербурге. Среднемесячная температура в обоих городах была выше нуля – 1,6 градуса в Москве и 0,5 градуса в Петербурге.