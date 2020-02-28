Росгидромет прогнозирует аномально теплый март

На четыре – пять градусов будет теплее нормы и в северо-западном регионе – в Ленинградской, Новгородской, Псковской, Вологодской, на юге Архангельской области и на западе Коми. «На три – четыре градуса выше вся средняя Волга, на восемь градусов – в Ростовской и Астраханской областях», – отметил Варакин. Наибольшее превышение нормы будет наблюдаться в арктической зоне Урала и Западной Сибири: на восемь – десять градусов выше нормы будет температура в Ямало-Ненецком автономном округе, на 12 градусов – на Таймыре, на восемь градусов – в Ханты-Мансийском округе.