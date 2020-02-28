Чубайс назвал сверхзначимой позицию Греты Тунберг по изменению климата

Экоактивистка Грета Тунберг переломила картину обсуждений по вопросам изменения климата и сформулировала «третью позицию», отличающуюся от мнений тех, кто отрицает экологическую проблему, и тех, кто откладывает ее решение на несколько лет, передает РБК слова председателя правления «Роснано» Анатолия Чубайса. В интервью каналу он отметил, что считает ее выступления «фантастическим пиаровско-политическим явлением», но при этом уверен, что Тунберг искренне выражает свои мысли.