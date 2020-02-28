Чубайс назвал сверхзначимой позицию Греты Тунберг по изменению климата
Экоактивистка Грета Тунберг переломила картину обсуждений по вопросам изменения климата и сформулировала «третью позицию», отличающуюся от мнений тех, кто отрицает экологическую проблему, и тех, кто откладывает ее решение на несколько лет, передает РБК слова председателя правления «Роснано» Анатолия Чубайса. В интервью каналу он отметил, что считает ее выступления «фантастическим пиаровско-политическим явлением», но при этом уверен, что Тунберг искренне выражает свои мысли.
Чубайс назвал позицию Тунберг, призывающей немедленно прекратить выбросы углекислого газа в атмосферу, «абсолютно абсурдной» и при этом «фантастически значимой». Российскому энергетическому бизнесу, по его словам, надо добиваться реального сокращения выбросов, чтобы избежать рисков, связанных с дополнительными пошлинами на товары с высоким уровнем углеродного следа.
Шведская школьница Грета Тунберг получила известность после проведения забастовки у здания парламента в Стокгольме. Она заявила, что не будет ходить в школу по пятницам, пока политики не начнут неукоснительно выполнять Парижское соглашение по климату. Позиция Тунберг привела к серии экологических протестов и выступлений в защиту окружающей среды.