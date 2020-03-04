Полиция допросила корреспондентов «Медузы» об убийстве знакомой фигурантов «Сети»
Журналистов «Медузы» Кристину Сафонову и Максима Солопова допросили в качестве свидетелей по уголовному делу об убийстве знакомой фигурантов дела «Сети» Екатерины Левченко, пропавшей в 2017 г. Как пишет «Медуза», допрос провел начальник отдела по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности управления Следственного комитета по Пензенской области Андрей Чапанов. Сафонова и Солопов являются авторами материала о деле «Сети».
21 февраля, «Медуза» выпустила большое расследование, в котором утверждалось, что некоторые фигуранты дела «Сети» могут быть причастны к убийству двоих жителей Пензы – Артема Дорофеева и Екатерины Левченко (они пропали в один день), а также к продаже наркотиков. Как утверждает издание, информацию об этом подтвердил знакомый фигурантов Алексей Полтавец, который сейчас находится за границей. Он якобы признался в причастности к убийству и рассказал, что убить Дорофеева и Левченко поручил один из фигурантов дела «Сети» – Дмитрий Пчелинцев. Останки Дорофеева, по данным «Медузы», нашли в лесу под Рязанью с признаками насильственной смерти в ноябре 2017 г.
27 февраля Пензенское управление СК возбудило уголовное дело об исчезновении Екатерины Левченко, материалы о розыске девушки были изъяты из органов внутренних дел. Сообщалось, что ранее информация о ее исчезновении в следственные органы не поступала. По данным сайта СКР, Левченко 31 марта 2017 г. ушла из дома в городе Пензе и до настоящего времени ее местонахождение не установлено. При этом дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК (убийство).
Источник «Медузы» в правоохранительных органах 4 марта сообщил, что рядом с местом, где нашли тело Артема Дорофеева, обнаружены останки, предположительно принадлежащие Екатерине Левченко.
Дело «Сети» было возбуждено осенью 2017 г. По нему арестовали 11 человек – троих петербуржцев и восемь жителей Пензы. Всех их обвинили в организации деятельности террористического сообщества или участии в нем. 10 февраля Приволжский окружной военный суд Пензы приговорил семерых фигурантов дела к срокам от шести до 18 лет лишения свободы. Больше всех получил Пчелинцев, которого обвинение считает создателем «Сети».