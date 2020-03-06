Deloitte назвал долю женщин во главе российских компаний
В России в каждой пятой компании женщины занимают руководящие должности, среди них доля CEO-руководителей (Chief Executive Officer) в стране в среднем превышает мировой показатель в 4,5 раза, говорится в исследовании Deloitte. Однако Россия уступает по этому показателю Европе, где доля женщин среди СЕО-руководителей составляет 34,8%.
Согласно исследованию, выше всего доля женщин среди руководства небольших компаний, чья выручка не превышает 800 млн руб. ежегодно, в крупных компаниях доля женщин в руководстве составляет уже 12%, а в 200 крупнейших — не более 6,5%. Чем больше объем выручки в компании, тем ниже процент женщин-CEO», — говорится в исследовании, авторы которого проанализировали информацию приблизительно о 224 000 компаний 19 отраслей экономики России.
Авторы доклада отмечают, что в различных сегментах доля женщин-CEO существенно различается. Например, максимальное число женщин-CEO (42%) наблюдается в сфере образования, минимум — в сферах добычи полезных ископаемых, госсекторе и сфере обеспечения безопасности (по 6%). В сфере здравоохранения этот показатель составляет 39%, в финансах — 29%, ритейле — 24%, недвижимости — 22%, информации и связи — 17%, транспорте и логистике — 13%, сельском и лесном хозяйстве — 10%, строительстве — 8%, электроэнергетике — 7%.
В исследовании Deloitte также говорится, что женщины демонстрируют высокий уровень эффективности при управлении капиталом и валовой прибылью, а у возглавляемых женщинами небольших компаний стабильно выше все финансовые показатели.