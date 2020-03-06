Deloitte назвал долю женщин во главе российских компаний

Согласно исследованию, выше всего доля женщин среди руководства небольших компаний, чья выручка не превышает 800 млн руб. ежегодно, в крупных компаниях доля женщин в руководстве составляет уже 12%, а в 200 крупнейших — не более 6,5%. Чем больше объем выручки в компании, тем ниже процент женщин-CEO», — говорится в исследовании, авторы которого проанализировали информацию приблизительно о 224 000 компаний 19 отраслей экономики России.