Роспотребнадзор обязал регионы ограничить проведение массовых мероприятий

В Москве из-за угрозы распространения коронавируса до 10 апреля запрещены мероприятия в помещениях с участием более 50 человек, а также все уличные массовые мероприятия с любым числом участников. Такой указ 16 марта подписал мэр столицы Сергей Собянин. В некоторых странах, включая США, ограничения касаются мероприятий с численностью участников больше 10 человек.