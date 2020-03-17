Роспотребнадзор обязал регионы ограничить проведение массовых мероприятий
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова обязала губернаторов ограничить проведение массовых мероприятий в регионах, говорится в постановлении главного санитарного врача России о дополнительных мерах по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции. В документе не уточняется, как именно должны быть ограничены массовые мероприятия в российских регионах.
В Москве из-за угрозы распространения коронавируса до 10 апреля запрещены мероприятия в помещениях с участием более 50 человек, а также все уличные массовые мероприятия с любым числом участников. Такой указ 16 марта подписал мэр столицы Сергей Собянин. В некоторых странах, включая США, ограничения касаются мероприятий с численностью участников больше 10 человек.
В своем постановлении Попова также обязала высших должностных лиц субъектов обеспечить проверку на коронавирус всем россиянам, которые вернулись из Европы за последние две недели, и тем, кто вернулся из-за рубежа за последний месяц и обратился за медицинской помощью после появления симптомов простуды.
Также власти регионов должны проконтролировать, как юридические лица дезинфицируют помещения и следуют рекомендациям по предотвращению распространения коронавируса. По возможности губернаторы должны обеспечить переход школьников и студентов на дистанционное обучение, говорится в постановлении Поповой.
По последним данным, в России выявлено 93 случая заболевания коронавирусом. Накануне вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о рекордным приросте в 30 случаев за сутки, 15 марта в России было зафиксировано всего 63 случая COVID-19. По словам Голиковой, из 93 случаев заболевания в России 86 случаев – завозные.