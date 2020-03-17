Ученые из Китая подали заявку на испытания вакцины от коронавируса на людях
Вакцина от коронавируса нового типа, разработанная учеными из Китая, пройдет клинические испытания на людях после получения соответствующего разрешения, передает издание China Daily слова члена Академии инженерных наук Китая Вана Цзюньчжи. Параллельно исследователи начинают разрабатывать планы испытаний и набирать добровольцев. Большинство научно-исследовательских команд будут готовы начать испытания вакцины к апрелю, отмечает Цзюньчжи.
16 марта в Сиэтле (США) начались испытания вакцины, разработанной фармацевтической компанией Moderna. Опытная вакцина, тестирующаяся на людях, была создана на основе генетического материала – матричной РНК (мРНК). В настоящее время на рынке нет вакцин, которые бы использовали эту технологию, отмечает The New York Times. Аналогичную мРНК-вакцину от коронавируса разработала компания BioNTech, сейчас она ведет переговоры с Pfizer и Fosun по поводу ее вывода на рынок, отмечает отраслевое издание BiopharmaDive.
В мире число заболевших COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа, составляет, по данным ВОЗ на 17 марта, 173 344 человека, 7019 из них скончались. В24 регионах России зафиксировано 114 случаев заражения коронавирусом. После распространения инфекции президент Владимир Путин подписал указ о дистанционной продаже лекарств, отпускающихся без рецепта.