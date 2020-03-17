Ученые из Китая подали заявку на испытания вакцины от коронавируса на людях

16 марта в Сиэтле (США) начались испытания вакцины, разработанной фармацевтической компанией Moderna. Опытная вакцина, тестирующаяся на людях, была создана на основе генетического материала – матричной РНК (мРНК). В настоящее время на рынке нет вакцин, которые бы использовали эту технологию, отмечает The New York Times. Аналогичную мРНК-вакцину от коронавируса разработала компания BioNTech, сейчас она ведет переговоры с Pfizer и Fosun по поводу ее вывода на рынок, отмечает отраслевое издание BiopharmaDive.