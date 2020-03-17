Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств
Президент Владимир Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств. Об этом он заявил на совещании с членами правительства.
Премьер Михаил Мишустин 16 марта заявил, что в России разрешат заказывать отпускаемые без рецепта лекарства через интернет. Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой совместно с Госдумой обеспечить принятие соответствующего законопроекта.
Законопроект был подготовлен и принят в первом чтении в декабре 2017 г. Однако после его движение было приостановлено. В феврале прошлого года президент Владимир Путин попросил парламентариев ускорить принятие законопроекта. Согласно поправкам ко второму чтению, запрещена дистанционная розничная торговля наркотическими и психотропными препаратами, а также спиртосодержащими лекарствами с объемной долей этилового спирта более 25%. Продажа безрецептурных лекарств начнется с 1 июля 2020 г.