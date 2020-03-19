Правительство допустило усиление ограничительных мер из-за коронавируса

Ранее «Ведомости» узнали, что в ближайшее время в Москве может быть введен режим ЧС и прекращена работа общественного транспорта, в том числе и метро, а город будет закрыт на въезд. О таких планах столичных властей изданию сообщили несколько человек, близких к мэрии и федеральному правительству. По их данным, режим ЧС может быть введен в течение двух недель, но, возможно, уже до конца этой недели. Позже заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом опровергает информацию о том, что Москва будет закрыта на карантин.