Правительство допустило усиление ограничительных мер из-за коронавируса
Ограничительные меры, введенные в России из-за коронавируса, при необходимости будут усилены, сообщается на сайте правительства. Их будут корректировать «с учётом анализа эпидемической ситуации в зарубежных странах», говорится в сообщении. «Все решения направлены исключительно на защиту здоровья населения России», отмечают в правительстве.
В России из-за распространения коронавируса нового типа уже сократили или отменили массовые спортивные и культурные мероприятия, а бизнесу рекомендовали проводить противоэпидемические меры, включая дезинфекцию помещений и обеспечение соответствующего режима труда работников, в том числе перевод части из них на удаленную работу. Именно эти меры профилактики распространения COVID-19 внутри России могут быть усилены, следует из сообщения правительства.
Многим принимаемые из-за коронавируса запреты и ограничения могут показаться чрезмерными, признают в правительстве, но отмечают, что по мнению учёных, именно такие меры профилактики являются эффективными для противодействия эпидемии.
Ранее «Ведомости» узнали, что в ближайшее время в Москве может быть введен режим ЧС и прекращена работа общественного транспорта, в том числе и метро, а город будет закрыт на въезд. О таких планах столичных властей изданию сообщили несколько человек, близких к мэрии и федеральному правительству. По их данным, режим ЧС может быть введен в течение двух недель, но, возможно, уже до конца этой недели. Позже заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом опровергает информацию о том, что Москва будет закрыта на карантин.
В России по состоянию на 18 марта было выявлено 147 заболевших коронавирусом нового типа. За сутки было выявлено 33 новых случая, из них 31 ‒ в Москве.