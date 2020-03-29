В Пскове умер пациент с коронавирусом

Пациент поступил в больницу с высокой температурой, но других симптомов коронавируса у него сначала не было, рассказал врач. Состояние оценивалось как удовлетворительное. Однако потом мужчина почувствовал себя хуже, ему назначили терапию, но она не помогла – он умер.