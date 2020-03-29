В Пскове умер пациент с коронавирусом
В Пскове скончался пациент с коронавирусной инфекцией, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на главного врача больницы, где лежал заболевший. У умершего были тяжелые сопутствующие патологии в легких, отметил специалист.
Пациент поступил в больницу с высокой температурой, но других симптомов коронавируса у него сначала не было, рассказал врач. Состояние оценивалось как удовлетворительное. Однако потом мужчина почувствовал себя хуже, ему назначили терапию, но она не помогла – он умер.
Это первый случай смерти в регионе пациента с коронавирусом. Остальные заболевшие этой инфекцией жители Пскова находятся в удовлетворительном состоянии, подчеркнул врач.
Ранее оперативный штаб сообщил, что число умерших от коронавируса в России выросло до восьми (шестеро скончались в Москве, один – в Санкт-Петербурге, один – в Оренбурге). Заболевание выявлено у 1534 человек, больше всего инфицированных в столице (1014).
В Псковской области, по данным на 29 марта, было шесть заболевших.