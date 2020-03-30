Путин назвал нарушение карантина преступной халатностью

Президент Владимир Путин назвал нарушение норм и ограничений, введенных в связи с карантином из-за коронавируса, преступной халатностью. Он напомнил, что ранее были приняты меры, ограничивающие работу учреждений, связанных с массовым пребыванием людей. По его словам, далеко не везде соблюдается режим самоизоляции. Нередко местные власти закрывают глаза на случаи нарушений, отметил он. «Это не просто отсутствие дисциплины и здравого смысла, это преступная халатность. Так и вы должны к этому относиться», – сказал Путин.