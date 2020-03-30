Путин назвал нарушение карантина преступной халатностью
Президент Владимир Путин назвал нарушение норм и ограничений, введенных в связи с карантином из-за коронавируса, преступной халатностью. Он напомнил, что ранее были приняты меры, ограничивающие работу учреждений, связанных с массовым пребыванием людей. По его словам, далеко не везде соблюдается режим самоизоляции. Нередко местные власти закрывают глаза на случаи нарушений, отметил он. «Это не просто отсутствие дисциплины и здравого смысла, это преступная халатность. Так и вы должны к этому относиться», – сказал Путин.
По его словам, власти всех уровней должны работать слаженно в ситуации с коронавирусом. Взаимодействие местных, региональных и федеральных структур должно быть эффективным и иметь курс на опережение, сказал Путин перед совещанием с полномочными представителями в федеральных округах. Он потребовал от региональных властей обоснованных и профессиональных действий в борьбе с вирусом. Путин призвал предпринимать все необходимые меры, «даже если некоторым они кажутся избыточными». Помимо этого президент поручил региональным властям пресекать спекуляции, «взвинчивание цен», попытки ограничить товарные потоки между областями.
Президент также поручил создать единую базу данных о готовности медицинских учреждений к борьбе с коронавирусом.
По его мнению, Россия выиграла время, сдержав взрывное распространение коронавируса. Он призвал использовать это время с пользой, просчитать все варианты развития ситуации на основе опыта других стран. Введенные в Москве и Подмосковье ограничения Путин назвал оправданными.
Согласно данным оперативного штаба, в России число случаев заболевания коронавирусом превысило 1800. За последние сутки было выявлено 302 новых случая заражения, из них 212 зафиксированы в Москве.