В Москве не продлевали режим всеобщей самоизоляции

По указу, подписанному 29 марта мэром Москвы Сергеем Собяниным, режим всеобщей самоизоляции действует до 5 апреля. В документе указано, что с 30 марта выходить на улицу разрешено только в случае крайней необходимости: обратиться за экстренной медицинской помощью, добраться до работы (если она не приостановлена), купить продукты и лекарства, выкинуть мусор или выгулять животных на расстоянии не больше 100 метров от дома.