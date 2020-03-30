В Москве не продлевали режим всеобщей самоизоляции
Информация о продлении действия указа мэра Москвы Сергея Собянина о режиме всеобщей самоизоляции до 14 апреля является неверной, заявил оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом. Срок режима самоизоляции определяется указом президента России, уточняется в сообщении. Решения о дальнейших сроках введенного 29 марта режима самоизоляции будут приниматься с учетом развития эпидемиологической ситуации, отмечает штаб.
Ранее оперативный штаб сообщил, что режим самоизоляции для москвичей продлили до 14 апреля, но через 10 минут сообщение было удалено.
По указу, подписанному 29 марта мэром Москвы Сергеем Собяниным, режим всеобщей самоизоляции действует до 5 апреля. В документе указано, что с 30 марта выходить на улицу разрешено только в случае крайней необходимости: обратиться за экстренной медицинской помощью, добраться до работы (если она не приостановлена), купить продукты и лекарства, выкинуть мусор или выгулять животных на расстоянии не больше 100 метров от дома.
В России к 30 марта зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки было выявлено 302 новых случая. Большинство из них отмечено в Москве: за сутки число больных COVID-19 в столице выросло на 212 человек.