Оперштаб сообщил о продлении режима самоизоляции для москвичей

По словам мэра, ограничения не распространяются на право горожан выезжать из столицы или возвращаться в нее. «Речь только о том, что нельзя без веской причины передвигаться по городу», — пояснял Собянин. В ближайшие дни после проведения технических и организационных мероприятий выходить на улицу можно будет только при наличии специального пропуска, выданного мэрией, говорил он. Ограничения не распространяются на движение общественного транспорта и пользование личным автомобилем.