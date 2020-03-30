Оперштаб сообщил о продлении режима самоизоляции для москвичей
Через 10 минут после появления информации о продлении действия указа мэра Москвы Сергея Собянина до 14 апреля оперативный штаб удалил информацию об этом. «Ведомости» отправили запрос в оперативный штаб.
В Москве режим самоизоляции из-за распространения коронавируса продлили до 14 апреля, сообщил оперативный штаб. Он действовал до 5 апреля.
Указ был подписан 29 марта мэром Москвы Сергеем Собяниным. В нем указано, что с 30 марта выходить на улицу разрешено только в случае крайней необходимости: для получения экстренной медицинской помощи, поездок на работу, покупки еды или лекарств, выбрасывания мусора или выгула домашних животных на расстоянии 100 метров от дома.
Помимо этого в нерабочую неделю не будут работать рестораны, кафе, столовые, магазины одежды, бары, торговые и развлекательные центры, а также парки и прочие места массового скопления людей.
По словам мэра, ограничения не распространяются на право горожан выезжать из столицы или возвращаться в нее. «Речь только о том, что нельзя без веской причины передвигаться по городу», — пояснял Собянин. В ближайшие дни после проведения технических и организационных мероприятий выходить на улицу можно будет только при наличии специального пропуска, выданного мэрией, говорил он. Ограничения не распространяются на движение общественного транспорта и пользование личным автомобилем.
Ранее президент Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением зарплаты. Длинные выходные, по его словам, помогут затормозить скорость распространения коронавируса в России.
Согласно данным оперативного штаба, в России число случаев заболевания коронавирусом превысило 1800. За последние сутки было выявлено 302 новых случая заражения, из них 212 зафиксированы в Москве. Всего в столице было установлено 1226 заболевших, из них 6 умерло, 28 выписано домой. В Подмосковье на данный момент было зафиксировано 119 случаев заражения.