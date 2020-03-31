Дерипаска оплатит строительство трех инфекционных клиник в Иркутской области

Специализированные инфекционные больницы общим числом в 160 мест планируется построить в Братске (30), Тайшете (30) и Шелехове (100), говорится в сообщении. В больницах для пациентов создадут отдельные биобоксы со стеклянными стенками и автономной вентиляцией. Врачи смогут проводить необходимые медицинские манипуляции через специальные рукава, не заходя в бокс, отметили в пресс-службе. Строительство начнется в ближайшее время, добавили там. Иркутская область также получит в подарок от Олега Дерипаски три современных реанимобиля. Они поступят в Тайшет, Братск и Шелехов.