Дерипаска оплатит строительство трех инфекционных клиник в Иркутской области
Специализированные инфекционные больницы общим числом в 160 мест планируется построить в Братске (30), Тайшете (30) и Шелехове (100), говорится в сообщении. В больницах для пациентов создадут отдельные биобоксы со стеклянными стенками и автономной вентиляцией. Врачи смогут проводить необходимые медицинские манипуляции через специальные рукава, не заходя в бокс, отметили в пресс-службе. Строительство начнется в ближайшее время, добавили там. Иркутская область также получит в подарок от Олега Дерипаски три современных реанимобиля. Они поступят в Тайшет, Братск и Шелехов.
В сообщении на официальном портале Иркутской области указывается, что в регионе работают и «Русал», и En+. Сам Дерипаска находился в области с частными визитом. О своем финансовом участии в борьбе с распространением коронавирусной инфекцией он договорился с губернатором области Игорем Кобзевым. 14 марта Дерипаска в своем Telegram-канале призвал ввести в России полный карантин в связи с коронавирусом.
В Иркутской области зарегистрировано три случая коронавирусной инфекции COVID-19. Заболевшие госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести. По данным федерального оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом на 30 марта, в 71 регионе России было зарегистрировано 1836 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, больше всего – в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. По данным Всемирной организацией здравоохранения на 30 марта, в мире заразились более 720 тыс. человек, жертвами инфекции стали около 35 тыс. человек.