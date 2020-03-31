Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Работа призывных комиссий в Санкт-Петербурге приостановлена из-за коронавируса

Ведомости

Мероприятия, связанные с призывом в армию в Санкт-Петербурге, приостановлены до особых указаний, передает ТАСС слова военного комиссара города Сергея Качковского. Указания поступили из Генштаба вооруженных сил, сказал он на заседании правительства Санкт-Петербурга.

Качовский отметил, что приостанавливается именно прием граждан. Военные комиссариаты «в целом готовы» с 1 апреля оповещать призывников, а призывные пункты укомплектованы необходимым имуществом и инструментами.

Ранее начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский отмечал, что весенний призыв в 2020 г. состоится во всех регионах, кроме Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа. В этих двух субъектах призыв проводится только осенью, отметил он в опубликованном сегодня интервью «Красной звезде».

Весенний призыв 2020 г. пройдет с 1 апреля по 15 июня, указ об этом накануне подписал президент Владимир Путин. В Минобороны отмечали, что призывники перед отправкой на службу будут сдавать тесты на коронавирус. В призывных пунктах для служащих и призывников будут открыты отдельные входы, а к местам службы призывники поедут не раньше 20 мая, сказал Бурдинский.

Коронавирус в России обнаружен у 2337 человек, за сутки врачи обнаружили 500 новых случаев, сообщили в оперативном штабе 31 марта. В Санкт-Петербурге диагноз COVID-19 был поставлен 98 пациентам, двое скончалось. Всего в стране от коронавируса умерли 19 человек.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь