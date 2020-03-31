Работа призывных комиссий в Санкт-Петербурге приостановлена из-за коронавируса

Весенний призыв 2020 г. пройдет с 1 апреля по 15 июня, указ об этом накануне подписал президент Владимир Путин. В Минобороны отмечали, что призывники перед отправкой на службу будут сдавать тесты на коронавирус. В призывных пунктах для служащих и призывников будут открыты отдельные входы, а к местам службы призывники поедут не раньше 20 мая, сказал Бурдинский.