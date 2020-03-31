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Князь Монако излечился от коронавируса

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Князь Монако Альбер II вылечился от коронавируса, сообщает Le Figaro со ссылкой на представителя княжеского дворца.

Представитель княжеского дворца сообщил об обнаружении коронавируса у князя Монако 19 марта. С этого момента он находился на карантине. Состояние его здоровья не вызывает опасений, говорил представитель князя.

В свою очередь 71-летний принц Уэльский Чарльз на благотворительном мероприятии WaterAid 10 марта сидел за столом рядом с князем Монако Альбером II. 25 марта представитель британской королевской семьи сообщил, что тест принца Чарльза на коронавирус дал положительный результат. Заболевание протекает в легкой форме, утверждал представитель монаршей семьи. По его словам, супруга принца Чарльза – 72-летняя герцогиня Корнуольская Камилла здорова. Супружеская чета находятся на самоизоляции в шотландском замке Балморал. 30 марта представитель королевской семьи сообщил о выздоровлении принца Чарльза.

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