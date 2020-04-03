Сбербанк запустил бесплатную психологическую помощь для россиян

В России к утру 3 апреля выявлено 4149 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В Москве до 1 мая введен режим всеобщей самоизоляции. Жителям запрещено выходить на улицу без веской причины, которой может быть поездка на работу, если она не приостановлена, или поход в ближайший магазин или аптеку. Также можно покидать квартиру для выноса мусора и выгула животных и в случае, если нужна экстренная медицинская помощь. Аналогичные меры действуют в Подмосковье и большинстве регионов.