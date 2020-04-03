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Сбербанк запустил бесплатную психологическую помощь для россиян

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Жители России могут получить бесплатную консультацию квалифицированного психолога по телефону или через мобильное приложение DocDoc, которое входит в экосистему Сбербанка, сообщает пресс-служба госбанка. Позвонивших на бесплатную горячую линию консультируют специалисты call-центра DocDoc по вопросам, не требующим медицинской квалификации, и при необходимости соединяют с квалифицированным психологом.

Готовые безвозмездно оказывать профессиональную помощь психологи могут зарегистрироваться на сайте акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, которая проходит в России в период пандемии коронавируса для поддержки пожилых и маломобильных людей, а также для создания условий взаимопомощи в обществе.

Именно сейчас людям необходима моральная поддержка, отмечает основатель сервиса DocDoc. «В условиях изоляции и напряженного информационного поля могут обостриться страхи и паника, с которыми не каждый может справиться самостоятельно», – говорит он.

Сервис онлайн-консультации с врачами DocDoc был запущен в 2018 г. По итогам прошлого года самыми популярными из узкоспециализированных врачей, к которым обращались с помощью сервиса, стали гинеколог, аллерголог, оториноларинголог, гастроэнтеролог.

В России к утру 3 апреля выявлено 4149 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В Москве до 1 мая введен режим всеобщей самоизоляции. Жителям запрещено выходить на улицу без веской причины, которой может быть поездка на работу, если она не приостановлена, или поход в ближайший магазин или аптеку. Также можно покидать квартиру для выноса мусора и выгула животных и в случае, если нужна экстренная медицинская помощь. Аналогичные меры действуют в Подмосковье и большинстве регионов.

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