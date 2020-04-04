Один человек погиб при взрыве газа в подмосковном Орехово-Зуево
Один человек погиб и четыре пострадали при взрыве газа в пятиэтажном жилом доме в подмосковном Орехово-Зуеве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС России. Взрыв произошел днем 4 апреля. Судя по фотографиям с места событий, он разрушил три верхних этажа в одном из подъездов пятиэтажки. Эпицентр взрыва находился в квартире на третьем этаже, уточнило МЧС.
Три человека после взрыва находятся в реанимации, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на городскую больницу. Состояние четвертого пострадавшего оценивается как среднетяжелое.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев взял ситуацию под личный контроль и выехал на место происшествия. В Орехово-Зуево также отправился глава МЧС Евгений Зиничев.
По предварительным данным, источником взрыва могла стать газовая колонка. Следователи начали проверку по факту случившегося.