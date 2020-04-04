Один человек погиб при взрыве газа в подмосковном Орехово-Зуево

Один человек погиб и четыре пострадали при взрыве газа в пятиэтажном жилом доме в подмосковном Орехово-Зуеве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС России. Взрыв произошел днем 4 апреля. Судя по фотографиям с места событий, он разрушил три верхних этажа в одном из подъездов пятиэтажки. Эпицентр взрыва находился в квартире на третьем этаже, уточнило МЧС.