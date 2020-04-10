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Московские власти признали, что врачи и скорая работают «на пределе»

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Из-за увеличения количества госпитализаций заболевших коронавирусом нового типа московские врачи и скорая работают на пределе, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, пишет «РИА Новости».

В московских больницах проходят лечение более 6500 больных коронавирусом. По ее словам, растет также число зараженных, у которых болезнь протекает в тяжелой форме. Так, по сравнению с прошлой неделей число больных выросло с 2600 до 5500. «По прогнозам экспертов, пик заболеваемости еще не достигнут, значит, количество заболевших и госпитализированных будет расти», – сказала Ракова.

О том, что пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не наступил, ранее говорил мэр Сергей Собянин. По его оценке, впереди «серьезное испытание и к этому надо готовиться».

В России, по данным на 10 апреля, число заболевших коронавирусной инфекцией достигло 11 917. Большинство заразившихся – в Москве: уже более 7800 человек. Выздоровели 795 человек, умерших – 94.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных