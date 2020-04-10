Московские власти признали, что врачи и скорая работают «на пределе»

В московских больницах проходят лечение более 6500 больных коронавирусом. По ее словам, растет также число зараженных, у которых болезнь протекает в тяжелой форме. Так, по сравнению с прошлой неделей число больных выросло с 2600 до 5500. «По прогнозам экспертов, пик заболеваемости еще не достигнут, значит, количество заболевших и госпитализированных будет расти», – сказала Ракова.