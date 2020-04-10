Московские власти признали, что врачи и скорая работают «на пределе»
Из-за увеличения количества госпитализаций заболевших коронавирусом нового типа московские врачи и скорая работают на пределе, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, пишет «РИА Новости».
В московских больницах проходят лечение более 6500 больных коронавирусом. По ее словам, растет также число зараженных, у которых болезнь протекает в тяжелой форме. Так, по сравнению с прошлой неделей число больных выросло с 2600 до 5500. «По прогнозам экспертов, пик заболеваемости еще не достигнут, значит, количество заболевших и госпитализированных будет расти», – сказала Ракова.
О том, что пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не наступил, ранее говорил мэр Сергей Собянин. По его оценке, впереди «серьезное испытание и к этому надо готовиться».
В России, по данным на 10 апреля, число заболевших коронавирусной инфекцией достигло 11 917. Большинство заразившихся – в Москве: уже более 7800 человек. Выздоровели 795 человек, умерших – 94.