Пхукет стал одним из главных очагов распространения COVID-19 в мире

Самый большой остров Таиланда ‒ Пхукет, популярный среди туристов со всего мира, стал одним из главных очагов распространения коронавирусной инфекции. По последним данным, на острове подтверждены 176 случаев заболевания на 400 000 населения. Таким образом, на каждые 100 000 человек приходится 44 инфицированных. Для сравнения: в Бангкоке, самом густонаселенном городе Таиланда, этот показатель примерно в два раза ниже.