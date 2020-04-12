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Пхукет стал одним из главных очагов распространения COVID-19 в мире

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Самый большой остров Таиланда ‒ Пхукет, популярный среди туристов со всего мира, стал одним из главных очагов распространения коронавирусной инфекции. По последним данным, на острове подтверждены 176 случаев заболевания на 400 000 населения. Таким образом, на каждые 100 000 человек приходится 44 инфицированных. Для сравнения: в Бангкоке, самом густонаселенном городе Таиланда, этот показатель примерно в два раза ниже.

Всего в Таиланде, по данным Университета Джонса Хопкинса на 13.00 мск, заразился 2551 человек, 38 пациентов умерли. За последние сутки число заболевших выросло на 33, сообщает Bangkok Post. В общей сложности COVID-19 выявлен в 68 провинциях Таиланда из 77. С конца марта страна свела к минимуму связь с внешним миром.

Во всем мире сейчас насчитывается около 1,8 млн заболевших, скончались 109 000 человек.

На следующей неделе Таиланд празднует Новый год. Власти не стали вводить жестких запретов, но попросили граждан соблюдать меры предосторожности во время празднования и отказаться от походов в общественные места, пишет Bangkok Post.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных