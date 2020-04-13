Мэрия Москвы сообщила об атаке ботов на свой сайт после начала выдачи пропусков
Мэрия Москвы сообщила о бот-атаке на свой сайт, где можно получить цифровой пропуск для поездок на общественном и личном транспорте по Москве и Московской области в период самоизоляции. По данным на 10.30 мск, сайт мэрии не работает.
Доступ к оформлению цифровых пропусков для передвижения по городу на личном и общественном транспорте открылся 13 апреля. По данным оперативного штаба на 10.00 мск, на их получение подано 702 344 заявки. Из них выдано 697 899 рабочих пропусков. Из-за высокой нагрузки на сервер возможно увеличение времени ожидания ответа с пропуском, предупредили в оперштабе.
Пропускная система начнет действовать с 15 апреля. Для оформления пропуска на сайте нужно будет выбрать цель поездки. Их может быть три – это работа, посещение врача или иная. Для сотрудников продолжающих работу предприятий, чье присутствие на производстве необходимо, и тех, чья работа связана с разъездами, пропуск оформляется сроком до 30 апреля. Маршрут передвижения для них не ограничен. Для передвижения по городу пешком пропуск не потребуется.