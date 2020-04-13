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Мэрия Москвы сообщила об атаке ботов на свой сайт после начала выдачи пропусков

Ведомости

Мэрия Москвы сообщила о бот-атаке на свой сайт, где можно получить цифровой пропуск для поездок на общественном и личном транспорте по Москве и Московской области в период самоизоляции. По данным на 10.30 мск, сайт мэрии не работает.

Доступ к оформлению цифровых пропусков для передвижения по городу на личном и общественном транспорте открылся 13 апреля. По данным оперативного штаба на 10.00 мск, на их получение подано 702 344 заявки. Из них выдано 697 899 рабочих пропусков. Из-за высокой нагрузки на сервер возможно увеличение времени ожидания ответа с пропуском, предупредили в оперштабе.

Пропускная система начнет действовать с 15 апреля. Для оформления пропуска на сайте нужно будет выбрать цель поездки. Их может быть три – это работа, посещение врача или иная. Для сотрудников продолжающих работу предприятий, чье присутствие на производстве необходимо, и тех, чья работа связана с разъездами, пропуск оформляется сроком до 30 апреля. Маршрут передвижения для них не ограничен. Для передвижения по городу пешком пропуск не потребуется.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных