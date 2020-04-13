Еще один фигурант «московского дела» выйдет на свободу

В декабре прошлого года Тверской суд Москвы приговорил Чирцова к году колонии общего режима за применение насилия к представителю власти. Активиста обвинили в применении не опасного для жизни и здоровья насилия во время акции 27 июля на Тверской улице: Чирцов толкнул сержанта полиции двумя руками в область грудной клетки и плеча, причинив ему физическую боль.