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Еще один фигурант «московского дела» выйдет на свободу

Ведомости

Мосгорсуд смягчил приговор фигуранту «московского дела» Никите Чирцову с 1 года до 11 месяцев и освободил его в связи с фактическим отбытием наказания. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба суда. 

В декабре прошлого года Тверской суд Москвы приговорил Чирцова к году колонии общего режима за применение насилия к представителю власти. Активиста обвинили в применении не опасного для жизни и здоровья насилия во время акции 27 июля на Тверской улице: Чирцов толкнул сержанта полиции двумя руками в область грудной клетки и плеча, причинив ему физическую боль.

Суд апелляционной инстанции частично удовлетворил апелляционную жалобу защиты и исключил из вынесенного Тверским судом приговора указание на причинение потерпевшему физической боли. «Необходимые документы Московским городским судом будут направлены сегодня по месту нахождения Чирцова», – говорится  в сообщении пресс-службы суда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных