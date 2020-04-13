В Подмосковье приостановили посещение храмов
Церкви и храмы в Подмосковье закрываются для посещений с 13 до 19 апреля, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона. Все богослужения будут проводиться без участия прихожан. Дни ограничений приходятся на православные религиозные праздники: в этом году Вербное воскресенье – 12 апреля, Пасха – 19 апреля.
Аналогичные меры будут действовать и в московских храмах. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал жителей страны молиться дома из-за пандемии коронавируса. Председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) говорил, что вместо посещения храмов в Пасху прихожанам придется ограничиться трансляцией пасхального богослужения.
По данным на 13 апреля, число заболевших коронавирусной инфекцией в России достигло 18 328. Большинство заразившихся – в Москве: уже более 11 000 человек. На втором месте Московская область – 1855. Всего выздоровело 1470 человек, умерших – 148. С 15 апреля в Москве и области начнет действовать пропускной режим. Он потребуется, если человек планирует передвигаться по городу на автомобиле, такси или общественном транспорте. Для передвижения по городу пешком пропуск не нужен.