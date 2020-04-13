В Подмосковье приостановили посещение храмов

По данным на 13 апреля, число заболевших коронавирусной инфекцией в России достигло 18 328. Большинство заразившихся – в Москве: уже более 11 000 человек. На втором месте Московская область – 1855. Всего выздоровело 1470 человек, умерших – 148. С 15 апреля в Москве и области начнет действовать пропускной режим. Он потребуется, если человек планирует передвигаться по городу на автомобиле, такси или общественном транспорте. Для передвижения по городу пешком пропуск не нужен.