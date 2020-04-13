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В Подмосковье приостановили посещение храмов

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Церкви и храмы в Подмосковье закрываются для посещений с 13 до 19 апреля, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона. Все богослужения будут проводиться без участия прихожан. Дни ограничений приходятся на православные религиозные праздники: в этом году Вербное воскресенье – 12 апреля, Пасха – 19 апреля.

Аналогичные меры будут действовать и в московских храмах. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал жителей страны молиться дома из-за пандемии коронавируса. Председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) говорил, что вместо посещения храмов в Пасху прихожанам придется ограничиться трансляцией пасхального богослужения.

По данным на 13 апреля, число заболевших коронавирусной инфекцией в России достигло 18 328. Большинство заразившихся – в Москве: уже более 11 000 человек. На втором месте Московская область – 1855. Всего выздоровело 1470 человек, умерших – 148. С 15 апреля в Москве и области начнет действовать пропускной режим. Он потребуется, если человек планирует передвигаться по городу на автомобиле, такси или общественном транспорте. Для передвижения по городу пешком пропуск не нужен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных