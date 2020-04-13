Привидения помогают соблюдать режим самоизоляции в Индонезии
Власти некоторых населенных пунктов в Индонезии придумали необычный способ заставить людей сидеть дома в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщает Reuters. Они организуют патрули из «привидений», чтобы те распугивали прохожих.
На 13 апреля в стране подтверждено 4557 случаев заражения вирусом COVID-19, из которых 399 закончились летальным исходом, по данным Университета Джонса Хопкинса. Пока президент страны Джоко Видодо не стал вводить режим всеобщей самоизоляции, призывая людей добровольно соблюдать дистанцию и следить за гигиеной. Но власти некоторых городов и деревень взяли ситуацию в свои руки.
Встретить души умерших в местном фольклоре считается плохой приметой. Поэтому в апреле на улицах стали появляться первые «призраки», пишет Reuters. Обычно это закутанные в белый саван фигуры, их лица посыпаны мукой. В одной деревне на острове Ява организатором такой инициативы стала местная молодежная организация, которая координирует свои действия с полицией.
Правда, сначала «призраки», наоборот, вызвали у людей любопытство. Поэтому организаторы сменили тактику. Они стали создавать патрули из «призраков», которые неожиданно выскакивают на прохожих и пугают их. Это, по-видимому, работает, потому что теперь деревенские жители убегают при виде «призраков» и стараются не задерживаться на улицах, отмечает Reuters.