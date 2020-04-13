Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Привидения помогают соблюдать режим самоизоляции в Индонезии

Ведомости

Власти некоторых населенных пунктов в Индонезии придумали необычный способ заставить людей сидеть дома в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщает Reuters. Они организуют патрули из «привидений», чтобы те распугивали прохожих.

На 13 апреля в стране подтверждено 4557 случаев заражения вирусом COVID-19, из которых 399 закончились летальным исходом, по данным Университета Джонса Хопкинса. Пока президент страны Джоко Видодо не стал вводить режим всеобщей самоизоляции, призывая людей добровольно соблюдать дистанцию и следить за гигиеной. Но власти некоторых городов и деревень взяли ситуацию в свои руки.

Встретить души умерших в местном фольклоре считается плохой приметой. Поэтому в апреле на улицах стали появляться первые «призраки», пишет Reuters. Обычно это закутанные в белый саван фигуры, их лица посыпаны мукой. В одной деревне на острове Ява организатором такой инициативы стала местная молодежная организация, которая координирует свои действия с полицией.

Правда, сначала «призраки», наоборот, вызвали у людей любопытство. Поэтому организаторы сменили тактику. Они стали создавать патрули из «призраков», которые неожиданно выскакивают на прохожих и пугают их. Это, по-видимому, работает, потому что теперь деревенские жители убегают при виде «призраков» и стараются не задерживаться на улицах, отмечает Reuters.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных