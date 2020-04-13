Привидения помогают соблюдать режим самоизоляции в Индонезии

Правда, сначала «призраки», наоборот, вызвали у людей любопытство. Поэтому организаторы сменили тактику. Они стали создавать патрули из «призраков», которые неожиданно выскакивают на прохожих и пугают их. Это, по-видимому, работает, потому что теперь деревенские жители убегают при виде «призраков» и стараются не задерживаться на улицах, отмечает Reuters.