У 34 сотрудников Большого театра выявили коронавирус

Все заразившиеся сотрудники были отстранены от работы, уточнил Урин. Тестирование на коронавирус за два дня прошли все службы театра. Такая договоренность была с телеканалом, отметил он. У зараженных отсутствовали симптомы вирусной инфекции. «Не было температуры, ярких признаков заболевания», — добавил Урин.