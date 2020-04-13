У 34 сотрудников Большого театра выявили коронавирус
У 34 сотрудников Большого театра, задействованных в организации концерта «Мы вместе», была выявлена коронавирусная инфекция COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на заявление гендиректора учреждения Владимира Урина.
Все заразившиеся сотрудники были отстранены от работы, уточнил Урин. Тестирование на коронавирус за два дня прошли все службы театра. Такая договоренность была с телеканалом, отметил он. У зараженных отсутствовали симптомы вирусной инфекции. «Не было температуры, ярких признаков заболевания», — добавил Урин.
По его словам, повторное тестирование сотрудников проведут 15 или 15 апреля.
Концерт «Мы вместе» транслировался в прямом эфире телеканала «Россия 1» 11 апреля. На сцене Большого театра перед пустым зрительным залом выступили артисты, музыканты и другие деятели искусства. Они поблагодарили российских врачей, волонтеров и всех, кто должен работать в условиях распространения коронавируса.