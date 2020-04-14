В Москве от коронавирусной инфекции умерли 13 человек
В Москве скончались 13 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
У всех умерших был положительный результат на коронавирус и двусторонняя пневмония, говорится в сообщении. Один из скончавшихся проходил лечение в частной медицинской клинике. По данным штаба, возраст умерших от 29 до 80 лет. Среди других заболеваний пациентов – хронический бронхит, гипертония, кардиосклероз. Пятеро пациентов страдали сахарным диабетом. У одной пациентки был синдром Дауна.
Общее число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве с учетом новых смертельных случаев достигло 95. В мире, по данным на 0:00 14 апреля, заразились коронавирусом 1 905 935 человек, умерли — 118 623.
По данным федерального оперативного штаба по коронавирусу на 13 апреля, общее число инфицированных коронавирусом в 82 регионах составило 18 328. Всего за все время эпидемии в России от коронавируса скончались 148 человек. Общее число выздоровевших после COVID-19 достигло 1470. Лидерами среди регионов России по числу заболевших коронавирусом остаются Москва (11 513), Московская область (1855) и Санкт-Петербург (698).