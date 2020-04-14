В Москве от коронавирусной инфекции умерли 13 человек

У всех умерших был положительный результат на коронавирус и двусторонняя пневмония, говорится в сообщении. Один из скончавшихся проходил лечение в частной медицинской клинике. По данным штаба, возраст умерших от 29 до 80 лет. Среди других заболеваний пациентов – хронический бронхит, гипертония, кардиосклероз. Пятеро пациентов страдали сахарным диабетом. У одной пациентки был синдром Дауна.