Университет Джона Хопкинса изменил свои данные о зараженных коронавирусом
Университет Джона Хопкинса на своем сайте уменьшил число заразившихся коронавирусом в мире. Теперь оно стало меньше 2 млн человек и составляет более 1,9 млн человек.
Таким образом по сравнению с данными, которые публиковались после полуночи по Москве, к 7:00 число заболевших на онлайн-таблице данных снизилось почти на 100 тысяч человек.
Ранее на сайте указывалась цифра 2 019 320, на 7:00 Москвы там значится 1 920 618. От COVID-19, согласно подсчетам университета, умерли 119 687 человек против 119 483 после полуночи. Университет производит расчеты на основе официальных данных всех стран в онлайн-режиме.
В России от COVID-19 умер 161 человек. По данным на 13 апреля, в России общее число инфицированных коронавирусом в 82 регионах страны составило 18 328. Лидерами по числу заболевших коронавирусом остаются Москва (11 513), Московская область (1855) и Санкт-Петербург (698). Общее число выздоровевших после COVID-19 достигло 1470.