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Умер член совета директоров En+ Игорь Ложевский

Ведомости

Независимый неисполнительный директор группы En+ Group Игорь Ложевский умер 12 апреля после непродолжительной болезни, говорится в сообщении компании. Ему было 63 года. Подробности о болезни не уточняются.

Журнал Forbes со ссылкой на знакомого Ложевского сообщил, что предприниматель умер от коронавируса. Об этом же сообщила в своем телеграм-канале ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде, лично знавшая Ложевского. Источники ТАСС также рассказали, что у него был подтвержден коронавирус.

Игорь Ложевский в 1994–1997 гг. работал в ЮКОСе, в 1998–2000 гг. был советником в департаменте стран Европы и Центральной Азии во Всемирном банке в Вашингтоне, в 2001 г. стал директором международного управления корпоративного финансирования Deutsche Bank. Входил в советы директоров «Аэрофлота», «Российских железных дорог» и «Алросы».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных