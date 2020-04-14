Умер член совета директоров En+ Игорь Ложевский
Независимый неисполнительный директор группы En+ Group Игорь Ложевский умер 12 апреля после непродолжительной болезни, говорится в сообщении компании. Ему было 63 года. Подробности о болезни не уточняются.
Журнал Forbes со ссылкой на знакомого Ложевского сообщил, что предприниматель умер от коронавируса. Об этом же сообщила в своем телеграм-канале ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде, лично знавшая Ложевского. Источники ТАСС также рассказали, что у него был подтвержден коронавирус.
Игорь Ложевский в 1994–1997 гг. работал в ЮКОСе, в 1998–2000 гг. был советником в департаменте стран Европы и Центральной Азии во Всемирном банке в Вашингтоне, в 2001 г. стал директором международного управления корпоративного финансирования Deutsche Bank. Входил в советы директоров «Аэрофлота», «Российских железных дорог» и «Алросы».