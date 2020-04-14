Умер член совета директоров En+ Игорь Ложевский

Журнал Forbes со ссылкой на знакомого Ложевского сообщил, что предприниматель умер от коронавируса. Об этом же сообщила в своем телеграм-канале ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде, лично знавшая Ложевского. Источники ТАСС также рассказали, что у него был подтвержден коронавирус.