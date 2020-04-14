Московских таксистов будут отключать от агрегаторов за пассажиров без пропуска

Накануне руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко в эфире «Эха Москвы» рассказывал, что сервисы такси получат доступ к базе цифровых пропусков для передвижения по Москве, чтобы проверять их наличие у клиентов. Он уточнял, что проверять клиентов будут при заказе, а не во время посадки в машину.