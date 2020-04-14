Московских таксистов будут отключать от агрегаторов за пассажиров без пропуска
Московских водителей такси будут отключать от агрегаторов за провоз пассажиров без цифрового пропуска, необходимого для передвижения по городу, сообщает дептранс в своем телеграм-канале. Водители также будут обязаны проверять пропуска клиентов: их маршрут должен совпадать с указанным в пропуске. Соблюдение правил будут выборочно проверять сотрудники полиции.
С 15 апреля в Москве и области начнет действовать пропускная система. Пропуск потребуется для передвижения по городу на личном и общественном транспорте. Это одна из мер против распространения коронавирусной инфекции. Оформить пропуск можно на сайте мэрии.
Накануне руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко в эфире «Эха Москвы» рассказывал, что сервисы такси получат доступ к базе цифровых пропусков для передвижения по Москве, чтобы проверять их наличие у клиентов. Он уточнял, что проверять клиентов будут при заказе, а не во время посадки в машину.