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Московских таксистов будут отключать от агрегаторов за пассажиров без пропуска

Ведомости

Московских водителей такси будут отключать от агрегаторов за провоз пассажиров без цифрового пропуска, необходимого для передвижения по городу, сообщает дептранс в своем телеграм-канале. Водители также будут обязаны проверять пропуска клиентов: их маршрут должен совпадать с указанным в пропуске. Соблюдение правил будут выборочно проверять сотрудники полиции.

С 15 апреля в Москве и области начнет действовать пропускная система. Пропуск потребуется для передвижения по городу на личном и общественном транспорте. Это одна из мер против распространения коронавирусной инфекции. Оформить пропуск можно на сайте мэрии.

Накануне руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко в эфире «Эха Москвы» рассказывал, что сервисы такси получат доступ к базе цифровых пропусков для передвижения по Москве, чтобы проверять их наличие у клиентов. Он уточнял, что проверять клиентов будут при заказе, а не во время посадки в машину.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных