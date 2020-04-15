Число жертв коронавируса в Москве выросло до 106 человек

На 14 апреля общее число инфицированных коронавирусом выросло до 21 102 человек, в том числе в Москве — до 13 000 человек. Выздоровели по всей России — 1 694, в Москве — 1016 человек. Умерли 170 человек (по данным штаба на 14 апреля). Больше всего заразившихся, по данным на 14 апреля, в Москве (13 002), Подмосковье (2315), Санкт-Петербурге (799).