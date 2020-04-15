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Число жертв коронавируса в Москве выросло до 106 человек

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В Москве к полуночи 15 апреля от коронавирусной инфекции умерли еще 11 человек, сообщает оперативный штаб. Общее число жертв выросло до 106.

В сообщении говорится, что у пациентов врачи диагностировали пневмонию, вызванную коронавирусом. Возраст умерших — от 48 до 86 лет. Трое страдали хроническим бронхитом, все — сопутствующими заболеваниями, в их числе — гипертония, пиелонефрит, хронический гепатит С, сахарный диабет, уточнили в штабе.

На 14 апреля общее число инфицированных коронавирусом выросло до 21 102 человек, в том числе в Москве — до 13 000 человек. Выздоровели по всей России — 1 694, в Москве — 1016 человек. Умерли 170 человек (по данным штаба на 14 апреля). Больше всего заразившихся, по данным на 14 апреля, в Москве (13 002), Подмосковье (2315), Санкт-Петербурге (799).

В мире, по данным американского Университета Джона Хопкинса, который производит расчеты на основе официальных данных всех стран, число заразившихся коронавирусом превышает 1,9 млн человек. Заболевание COVID-19 зафиксировано в 185 странах, умерло более 120 000 инфицированных, выздоровело более 457 000 пациентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных