Число жертв коронавируса в Москве выросло до 106 человек
В Москве к полуночи 15 апреля от коронавирусной инфекции умерли еще 11 человек, сообщает оперативный штаб. Общее число жертв выросло до 106.
В сообщении говорится, что у пациентов врачи диагностировали пневмонию, вызванную коронавирусом. Возраст умерших — от 48 до 86 лет. Трое страдали хроническим бронхитом, все — сопутствующими заболеваниями, в их числе — гипертония, пиелонефрит, хронический гепатит С, сахарный диабет, уточнили в штабе.
На 14 апреля общее число инфицированных коронавирусом выросло до 21 102 человек, в том числе в Москве — до 13 000 человек. Выздоровели по всей России — 1 694, в Москве — 1016 человек. Умерли 170 человек (по данным штаба на 14 апреля). Больше всего заразившихся, по данным на 14 апреля, в Москве (13 002), Подмосковье (2315), Санкт-Петербурге (799).
В мире, по данным американского Университета Джона Хопкинса, который производит расчеты на основе официальных данных всех стран, число заразившихся коронавирусом превышает 1,9 млн человек. Заболевание COVID-19 зафиксировано в 185 странах, умерло более 120 000 инфицированных, выздоровело более 457 000 пациентов.