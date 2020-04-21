Минздрав сообщил о новом рекорде ожидаемой продолжительности жизни
Ожидаемая продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума в 2019 г. и составила 73,4 года, объявила пресс-служба Минздрава.
В ведомстве рост продолжительности жизни связывают со снижением смертности россиян трудоспособного возраста. Этот показатель упал на 3,5% у мужчин и на 2,1% у женщин. «Таким образом, в 2019 г. в России удалось дополнительно сохранить 13 600 жизней трудоспособных граждан», — сообщает Минздрав.
К 2024 г. ожидаемая продолжительность жизни должна составить 78 лет — это одна из национальных целей развития России, определенных президентом Владимиром Путиным в 2018 г. К 2030 г. россияне должны в среднем жить по 80 лет, поручил президент.