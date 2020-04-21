Патриарх Кирилл попросил об отсрочке по коммунальным платежам для церквей

На прошлой неделе председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда говорил, что РПЦ находится в сложной ситуации из-за снижения потока прихожан и пожертвований. По его словам, священники и их семьи живут на средства, которые жертвуют на поддержание прихода. Общецерковный бюджет тоже складывается из пожертвований, отмечал он. Епархия собирается поддерживать приходы, испытывающие сложности, уточнял Легойда.