Патриарх Кирилл попросил об отсрочке по коммунальным платежам для церквей
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой отсрочить коммунальные платежи для приходов из-за снижения пожертвований на фоне распространения коронавируса, пишет РБК со ссылкой на соответствующее письмо от 9 апреля. Его подлинность изданию подтвердили два федеральных чиновника.
По словам источника издания в правительстве, Мишустин перенаправил письмо в профильные ведомства, в том числе в Минстрой и Минприроды. «Решение о предоставлении отсрочки потребителям энергетических и коммунальных ресурсов может быть принято по соглашению сторон исходя из условий заключенных договоров на поставку коммунальных ресурсов», — сообщили в Минстрое, подтвердив факт получения письма.
Глава пресс-службы Минприроды Наталья Хлопунова заявила РБК, что отсрочка платежей может быть согласована сторонами. Ее необходимо оформить в виде соглашения к договору, уточнила она. Действие законодательства распространяется на любые учреждения, в том числе религиозные, сказала Хлопунова.
На прошлой неделе председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда говорил, что РПЦ находится в сложной ситуации из-за снижения потока прихожан и пожертвований. По его словам, священники и их семьи живут на средства, которые жертвуют на поддержание прихода. Общецерковный бюджет тоже складывается из пожертвований, отмечал он. Епархия собирается поддерживать приходы, испытывающие сложности, уточнял Легойда.