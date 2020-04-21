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Патриарх Кирилл попросил об отсрочке по коммунальным платежам для церквей

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой отсрочить коммунальные платежи для приходов из-за снижения пожертвований на фоне распространения коронавируса, пишет РБК со ссылкой на соответствующее письмо от 9 апреля. Его подлинность изданию подтвердили два федеральных чиновника.

По словам источника издания в правительстве, Мишустин перенаправил письмо в профильные ведомства, в том числе в Минстрой и Минприроды. «Решение о предоставлении отсрочки потребителям энергетических и коммунальных ресурсов может быть принято по соглашению сторон исходя из условий заключенных договоров на поставку коммунальных ресурсов», — сообщили в Минстрое, подтвердив факт получения письма.

Глава пресс-службы Минприроды Наталья Хлопунова заявила РБК, что отсрочка платежей может быть согласована сторонами. Ее необходимо оформить в виде соглашения к договору, уточнила она. Действие законодательства распространяется на любые учреждения, в том числе религиозные, сказала Хлопунова.

На прошлой неделе председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда говорил, что РПЦ находится в сложной ситуации из-за снижения потока прихожан и пожертвований. По его словам, священники и их семьи живут на средства, которые жертвуют на поддержание прихода. Общецерковный бюджет тоже складывается из пожертвований, отмечал он. Епархия собирается поддерживать приходы, испытывающие сложности, уточнял Легойда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных