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В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело из-за срыва дистанционных уроков

Ведомости

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело из-за срыва уроков, проходящих по видеосвязи, сообщает главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) по городу. Дело было возбуждено после того, как пранкер Артур Амаев опубликовал видео, на которых он подключался к дистанционным урокам, представлялся сотрудником Министерства образования, «вел себя вызывающе, хамил» и «фактически срывал» занятия.

Уголовное дело возбуждено по ст. 272 ч.1 Уголовного кодекса о неправомерном доступе к компьютерной информации. В управлении отмечают, что дело было возбуждено по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина.

Видео, на которых Амаев подключается к занятиям учеников в Zoom и других сервисах видеосвязи, были выложены на YouTube 27 марта и 6 апреля. В следственном управлении отметили, что уроки были сорваны в Санкт-Петербурге. Следователи устанавливают, где находится причастный к неправомерному доступу и при каких обстоятельствах произошли срывы уроков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных