В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело из-за срыва дистанционных уроков

Видео, на которых Амаев подключается к занятиям учеников в Zoom и других сервисах видеосвязи, были выложены на YouTube 27 марта и 6 апреля. В следственном управлении отметили, что уроки были сорваны в Санкт-Петербурге. Следователи устанавливают, где находится причастный к неправомерному доступу и при каких обстоятельствах произошли срывы уроков.