В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело из-за срыва дистанционных уроков
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело из-за срыва уроков, проходящих по видеосвязи, сообщает главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) по городу. Дело было возбуждено после того, как пранкер Артур Амаев опубликовал видео, на которых он подключался к дистанционным урокам, представлялся сотрудником Министерства образования, «вел себя вызывающе, хамил» и «фактически срывал» занятия.
Уголовное дело возбуждено по ст. 272 ч.1 Уголовного кодекса о неправомерном доступе к компьютерной информации. В управлении отмечают, что дело было возбуждено по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина.
Видео, на которых Амаев подключается к занятиям учеников в Zoom и других сервисах видеосвязи, были выложены на YouTube 27 марта и 6 апреля. В следственном управлении отметили, что уроки были сорваны в Санкт-Петербурге. Следователи устанавливают, где находится причастный к неправомерному доступу и при каких обстоятельствах произошли срывы уроков.