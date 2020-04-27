Умер всемирно известный фотограф Леонид Лубяницкий

Лубяницкий был другом поэта Иосифа Бродского, учил фотографии танцовщика Михаила Барышникова. В 1972 г. уехал в США, начал работать в качестве ассистента у легендарного фотохудожника Ричарда Аведона и считал себя его последователем. В качестве постоянного фотографа знаменитостей для секции People Are Talking About в журнале Voque его привлек художественный директор Conde Nast Publications Александр Либерман. Лубяницкий работал также по контрактам с звукозаписывающими лейблами и для рекламы. Был лауреатом самых престижных премий в области фотографии.