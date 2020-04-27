Умер всемирно известный фотограф Леонид Лубяницкий
В США умер русско-американский фотограф Леонид Лубяницкий, автор культовых фотопортретов Владимира Высоцкого, Иосифа Бродского, Михаила Барышникова. Об этом сообщает онлайн-издание Runuweb.
Леонид Лубяницкий также известен своими фотоработами, героями которых стали Ричард Никсон, Мстислав Ростропович, Пеле и Артур Миллер. Последние годы всемирно известный фотограф боролся с раком и находился на лечении в специализированном центре в Верхнем Ист-Сайде. Ему было 82 года.
Леонид Лубяницкий до конца жизни придерживался традиционных методов фотосъемки и фотопечати, основанных на использовании пленки и фотобумаги. Его фотографии печатались в многих американских и европейских газетах и журналах. Среди них — New York Times, Time, Fortune, People, Vogue, Horizon, Look и другие.
Лубяницкий был другом поэта Иосифа Бродского, учил фотографии танцовщика Михаила Барышникова. В 1972 г. уехал в США, начал работать в качестве ассистента у легендарного фотохудожника Ричарда Аведона и считал себя его последователем. В качестве постоянного фотографа знаменитостей для секции People Are Talking About в журнале Voque его привлек художественный директор Conde Nast Publications Александр Либерман. Лубяницкий работал также по контрактам с звукозаписывающими лейблами и для рекламы. Был лауреатом самых престижных премий в области фотографии.