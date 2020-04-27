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Умер всемирно известный фотограф Леонид Лубяницкий

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В США умер русско-американский фотограф Леонид Лубяницкий, автор культовых фотопортретов Владимира Высоцкого, Иосифа Бродского, Михаила Барышникова. Об этом сообщает онлайн-издание Runuweb.

Леонид Лубяницкий также известен своими фотоработами, героями которых стали Ричард Никсон, Мстислав Ростропович, Пеле и Артур Миллер. Последние годы всемирно известный фотограф боролся с раком и находился на лечении в специализированном центре в Верхнем Ист-Сайде. Ему было 82 года.

Леонид Лубяницкий до конца жизни придерживался традиционных методов фотосъемки и фотопечати, основанных на использовании пленки и фотобумаги. Его фотографии печатались в многих американских и европейских газетах и журналах. Среди них — New York Times, Time, Fortune, People, Vogue, Horizon, Look и другие.

Лубяницкий был другом поэта Иосифа Бродского, учил фотографии танцовщика Михаила Барышникова. В 1972 г. уехал в США, начал работать в качестве ассистента у легендарного фотохудожника Ричарда Аведона и считал себя его последователем. В качестве постоянного фотографа знаменитостей для секции People Are Talking About в журнале Voque его привлек художественный директор Conde Nast Publications Александр Либерман. Лубяницкий работал также по контрактам с звукозаписывающими лейблами и для рекламы. Был лауреатом самых престижных премий в области фотографии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных