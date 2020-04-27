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Sotheby's выставит на торги онлайн-встречи со знаменитостями

Ведомости

Аукционный дом Sotheby's с 1 по 8 мая будет выставлять на аукцион онлайн-встречи со знаменитостями, говорится на сайте организации. Вырученные от продажи лотов деньги будут переданы Международному комитету спасения (International Rescue Committee) для борьбы с коронавирусом.

«От кофе с Хиллари Клинтон (демократ, сенатор от штата Нью-Йорк и экс-кандидат в президенты США – "Ведомости") до частного разговора с настоящим космонавтом – все эти исключительные переживания будут происходить с помощью видеозвонка. Расстояние не является препятствием для объединения ради хорошего дела», – отмечается в сообщении.

В числе лотов также запись песни с британским музыкантом Стингом, общение с нью-йоркской музыкальной группой The Strokes, французским дизайнером интерьеров Жаком Грейнджем, британскими актерами Патриком Стюартом и Хью Бонневиллем, экс-министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Милибэндом, американским астронавтом Расселом Швайкартом, писателем, автором «Аббатства Даунтон» Джулианом Феллоузом, американским инвестором Тимоти Ферриссом, британским модельером Полом Смитом, скульптором Марком Куинном и другими.

Общение со знаменитостями будет происходить через видеосервис Google Meet.

Ранее руководитель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус заявил, что пандемия коронавируса закончится нескоро. По последним данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире выявлено более 2,9 млн случаев заражения COVID-19. Более 207 000 случаев закончились летальным исходом. В России число заболевших превысило 87 000 человек, 794 заразившихся умерли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных