Sotheby's выставит на торги онлайн-встречи со знаменитостями

«От кофе с Хиллари Клинтон (демократ, сенатор от штата Нью-Йорк и экс-кандидат в президенты США – "Ведомости") до частного разговора с настоящим космонавтом – все эти исключительные переживания будут происходить с помощью видеозвонка. Расстояние не является препятствием для объединения ради хорошего дела», – отмечается в сообщении.