Sotheby's выставит на торги онлайн-встречи со знаменитостями
Аукционный дом Sotheby's с 1 по 8 мая будет выставлять на аукцион онлайн-встречи со знаменитостями, говорится на сайте организации. Вырученные от продажи лотов деньги будут переданы Международному комитету спасения (International Rescue Committee) для борьбы с коронавирусом.
«От кофе с Хиллари Клинтон (демократ, сенатор от штата Нью-Йорк и экс-кандидат в президенты США – "Ведомости") до частного разговора с настоящим космонавтом – все эти исключительные переживания будут происходить с помощью видеозвонка. Расстояние не является препятствием для объединения ради хорошего дела», – отмечается в сообщении.
В числе лотов также запись песни с британским музыкантом Стингом, общение с нью-йоркской музыкальной группой The Strokes, французским дизайнером интерьеров Жаком Грейнджем, британскими актерами Патриком Стюартом и Хью Бонневиллем, экс-министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Милибэндом, американским астронавтом Расселом Швайкартом, писателем, автором «Аббатства Даунтон» Джулианом Феллоузом, американским инвестором Тимоти Ферриссом, британским модельером Полом Смитом, скульптором Марком Куинном и другими.
Общение со знаменитостями будет происходить через видеосервис Google Meet.
Ранее руководитель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус заявил, что пандемия коронавируса закончится нескоро. По последним данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире выявлено более 2,9 млн случаев заражения COVID-19. Более 207 000 случаев закончились летальным исходом. В России число заболевших превысило 87 000 человек, 794 заразившихся умерли.