Прохорову предложили стать деканом в Финансовом университете
Миллиардеру, владельцу группы «Онэксим» Михаилу Прохорову предложили должность декана в Финансовом университете при правительстве России. Об этом сообщил ректор вуза Михаил Эскиндаров. В 1989 г. Прохоров закончил этот вуз с красным дипломом, тогда университет был известен как МФИ, Московский финансовый институт.
По словам Эскиндарова, говорить о согласии или отказе Прохорова пока рано, он изучает направленные ему материалы. Московский финансовый университет, в прошлом — МФИ — альма-матер для Михаила Прохорова.
Прохоров учился в МФИ с 1982 по 1989 г.г. с перерывом на службу в Советской Армии. Однокурсниками и друзьями Прохорова по институту были Александр Хлопонин (губернатор Красноярского края) и Андрей Козлов (первый зампред Центробанка, убит в результате покушения). В 1989 г. Прохоров закончил вуз с красным дипломом, защитив дипломную работу на тему прогнозирования валютных курсов капиталистических стран. За год до окончания МФИ будущий миллиардер вступил в КПСС.
По данным журнала Forbes, Прохоров занимает 11-е место в рейтинге богатейших российских бизнесменов. Его состояние оценивается в $11,2 млрд. С 2016 г. миллиардер распродавал российские активы: так, он расстался с долей в одном из крупнейших мировых производителей алюминия – UC Rusal, с пакетом производителя минеральных удобрений «Уралкалий», девелопером ОПИН, медиахолдингом РБК, акциями клуба Национальной баскетбольной ассоциации Brooklyn Nets и другими активами. В 2012 г. Прохоров баллотировался в президенты и занял третье место, набрав 7,98% голосов.