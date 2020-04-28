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Прохорову предложили стать деканом в Финансовом университете

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Миллиардеру, владельцу группы «Онэксим» Михаилу Прохорову предложили должность декана в Финансовом университете при правительстве России. Об этом сообщил ректор вуза Михаил Эскиндаров. В 1989 г. Прохоров закончил этот вуз с красным дипломом, тогда университет был известен как МФИ, Московский финансовый институт.

По словам Эскиндарова, говорить о согласии или отказе Прохорова пока рано, он изучает направленные ему материалы. Московский финансовый университет, в прошлом — МФИ — альма-матер для Михаила Прохорова.

Прохоров учился в МФИ с 1982 по 1989 г.г. с перерывом на службу в Советской Армии. Однокурсниками и друзьями Прохорова по институту были Александр Хлопонин (губернатор Красноярского края) и Андрей Козлов (первый зампред Центробанка, убит в результате покушения). В 1989 г. Прохоров закончил вуз с красным дипломом, защитив дипломную работу на тему прогнозирования валютных курсов капиталистических стран. За год до окончания МФИ будущий миллиардер вступил в КПСС.

По данным журнала Forbes, Прохоров занимает 11-е место в рейтинге богатейших российских бизнесменов. Его состояние оценивается в $11,2 млрд. С 2016 г. миллиардер распродавал российские активы: так, он расстался с долей в одном из крупнейших мировых производителей алюминия – UC Rusal, с пакетом производителя минеральных удобрений «Уралкалий», девелопером ОПИН, медиахолдингом РБК, акциями клуба Национальной баскетбольной ассоциации Brooklyn Nets и другими активами. В 2012 г. Прохоров баллотировался в президенты и занял третье место, набрав 7,98% голосов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных