Прохорову предложили стать деканом в Финансовом университете

Прохоров учился в МФИ с 1982 по 1989 г.г. с перерывом на службу в Советской Армии. Однокурсниками и друзьями Прохорова по институту были Александр Хлопонин (губернатор Красноярского края) и Андрей Козлов (первый зампред Центробанка, убит в результате покушения). В 1989 г. Прохоров закончил вуз с красным дипломом, защитив дипломную работу на тему прогнозирования валютных курсов капиталистических стран. За год до окончания МФИ будущий миллиардер вступил в КПСС.