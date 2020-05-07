МВД сообщило о задержании основателя проекта «Омбудсмен полиции»

«В своём заявлении потерпевший сообщил, что с 2012 по 2017 год проходил службу в одном из подразделений ГУ МВД России по г. Москве. В октябре 2017 года ему позвонил подозреваемый, с которым он был знаком ранее, и потребовал 300 тысяч рублей, угрожая в противном случае выложить личные фотографии полицейского в общий доступ. После того как заявитель отказался выплатить обозначенную сумму, дискредитирующие его фотографии были опубликованы в группе и стали доступны широкому кругу лиц»

пресс-служба ГУ ГУВД г. Москвы