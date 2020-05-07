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МВД сообщило о задержании основателя проекта «Омбудсмен полиции»

Ведомости

Главное управление МВД России по Москве сообщило о задержании основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова по подозрению в вымогательстве 300 000 руб. у бывшего полицейского. По данным следствия, Воронцов вымогал деньги в обмен на отказ опубликовать фотографии, которые могли бы скомпрометировать экс-сотрудника полиции.

«В своём заявлении потерпевший сообщил, что с 2012 по 2017 год проходил службу в одном из подразделений ГУ МВД России по г. Москве. В октябре 2017 года ему позвонил подозреваемый, с которым он был знаком ранее, и потребовал 300 тысяч рублей, угрожая в противном случае выложить личные фотографии полицейского в общий доступ. После того как заявитель отказался выплатить обозначенную сумму, дискредитирующие его фотографии были опубликованы в группе и стали доступны широкому кругу лиц»

пресс-служба ГУ ГУВД г. Москвы

«В своем заявлении потерпевший сообщил, что с 2012 по 2017 г. проходил службу в одном из подразделений ГУ МВД России по г. Москве. В октябре 2017 г. ему позвонил подозреваемый, с которым он был знаком ранее, и потребовал 300 000 руб., угрожая в противном случае выложить личные фотографии полицейского в общий доступ. После того как заявитель отказался выплатить обозначенную сумму, дискредитирующие его фотографии были опубликованы в группе и стали доступны широкому кругу лиц».

Утром 7 мая Воронцов сообщил, что у него начался второй обыск за несколько недель. Причину обыска он не уточнил. Первый обыск проходил 14 апреля и был связан с уголовным делом о фейках про коронавирус: «Омбудсмен полиции» опубликовал информацию, что в одном из военных училищ 70% курсантов и офицеров заразились коронавирусом. Воронцов проходит свидетелем по этому делу.

На Telegram-канал «Омбудсмен полиции» подписано более 93 700 человек, на YouTube-канал — около 30 500 человек. На страницу проекта в Twitter подписано почти 7300 пользователей, «В контакте» — более 381 000 человек, в Instagram — 82 700 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных